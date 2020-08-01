إصابة 13 شخص في حادثي تصادم بالبحيرة

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أصيب 13 شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد اقر وقوع حادثي تصادم بطريق دمنهور حوش عيسي وبالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي في سيارة ميكروباص بطريق حوش عيسي دمنهور، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي حوش عيسي المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابون جميعا مقيمين بمركز أبوالمطامير، وهم "محمد فرج" 10 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمة شديدة بالعين اليمني، "أحمد فرج نصر" 23 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "سعيد عز الدين حفني" 50 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالذراع الايسر، "نصر عز الدين حفني" 52 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقه بالجم، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.



كما أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة المستشفي المركزي بإدكو يفيد بوصول مصابين بحادث بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص.



وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم كل من "هناء عبد العزيز عبد العزيز الصباحى" 46 عامًا، "أحمد محمد هاشم" 12 عامًا، "صلاح عبده صلاح" 23 عامًا، "هناء محمد نصر" 42 عامًا، "ولاء سعيد السيد اللبودى" 25 عامًا، "إياد حسن قزبة" 5 سنوات، "جنى عماد الحناوى" 8 سنوات، "أمال عبد الله كحيل" 50 عامًا، "أم السعد فتوح محمد العشرى" 28 عامًا، وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.