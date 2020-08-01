إصابة كورونا في العالم تتجاوز 17.67 مليون ووفياته 679918

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفياته بلغت 679918.

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفياته بلغت 679918.