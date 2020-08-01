فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات لاعبه وعدم التفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب السويسري، رفضه التام رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، ورفض كل العروض المقدمة له من أجل الاستفادة بخدماته خلال الموسم الجديد.

وأوضح فايلر خلال حديثه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة ولم يحصل على فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء.

وكان أليو بادجي، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.