فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي
السبت 01/أغسطس/2020 - 08:30 م
محمد الصو
تمسك السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات لاعبه
وعدم التفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة.
وأبدى المدرب
السويسري، رفضه التام رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، ورفض كل العروض المقدمة
له من أجل الاستفادة بخدماته خلال الموسم الجديد.
وأوضح فايلر خلال
حديثه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة ولم يحصل على
فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء.
وكان أليو بادجي،
انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات
الصيفية الماضية.
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