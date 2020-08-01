تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان الوزارة بأن الإصابات المسجلة "جميعها غير محلية، وكانت على النحو الآتي: 11 حالة لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعودية، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق)، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري."، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1208، فيما سجلت 10 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها أجرت 5342 فحصا مخبريا جديدا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 603237.

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