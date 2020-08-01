تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وأفاد بيان الوزارة بأن الإصابات المسجلة "جميعها غير محلية، وكانت على النحو الآتي: 11 حالة لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعودية، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق)، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري."، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".