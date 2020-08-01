​​صادرات النفط العراقية تسجل 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أنِ الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميا من حقول النفط الجنوبية في البصرة.

وذكرت أن عائدات الصادرات بلغت 3.487 مليار دولار حيث بلغ متوسط ​​سعر البرميل 40.70 دولار.

وتضرر العراق، الذي تعتمد ميزانيته بشكل شبه كامل على عائدات النفط، من انخفاض أسعار الخام خلال أزمة جائحة كورونا، كما قام بتخفيض صادراته لتتوافق مع تخفيضات الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

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