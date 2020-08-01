​​صادرات النفط العراقية تسجل 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة أنِ الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميا من حقول النفط الجنوبية في البصرة.

وأضافت الوزارة أنِ الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميا من حقول النفط الجنوبية في البصرة.