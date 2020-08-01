أسعار الذهب تتجاوز 1000 جنيه بعد ارتفاع السعر العالمي

حققت أسعار الذهب زيادات جديدة في السوق المصري بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما صعد سعر الذهب العالمي بسبب التوترات السياسية بين الصين وأمريكا.

وتجاوزت أسعار الذهب في مصر بقيمة 1000 جنيه للجرام، حيث سجل الجرام عيار 24 نحو 1003 ألف جنيه بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، وبلغ سعر العيار 21 نحو 880 جنية.

وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال الفترة السابقة مسجلة مستويات غير مسبوقة، بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي وتراوحت الزيادة في الأسبوعين الماضيين بقيمة 75 جنيه إلى 80 جنيه.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % ليصل إلى 1971.83 دولار للأوقية في آخر تعاملات الأسبوع يوم امس الجمعة، في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.

ويتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات تقريبا.

أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.

وربح المعدن منذ بداية العام نحو 30 بالمئة، مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة عالميا وتحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية، وهو ما زاد الدعم للذهب الذي يعتبر ملاذا من التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 898.66 دولار للأوقية، لكنه متجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يناير كانون الثاني 2017.

وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2090.60 دولار، وماض نحو صعود شهري بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو الأول في خمسة أشهر

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