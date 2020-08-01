"صحة الشرقية" تعلن إجراء فحوصات كورونا لـ55 مواطنا من المسافرين للخارج

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
أكد الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لعدد 55 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وتابع أن ذلك يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدء من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.

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