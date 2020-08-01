شومر: البيت الأبيض والديمقراطيون ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين اليوم السبت، إن البيت الأبيض والديمقراطيين ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين اليوم السبت، إن البيت الأبيض والديمقراطيين ما زالوا بعيدين عن اتفاق بشأن كورونا.