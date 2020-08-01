الأسقفية: الاتحاد الأفريقي أوصى بحفظ استقرار القارة في أزمة سد إثيوبيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
قال الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أن الاتحاد الأفريقي أرسل ردًا على بيان مجلس الكنائس الأسقفية /الأنجليكانية بأفريقيا الذي صدر الشهر الماضي بشأن السد الأثيوبي.

وأوضح رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن الاتحاد الأفريقي أشار إلى أن كافة الأطراف وافقوا على وساطة الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف النزاع الحالي.

ولفت حنا إلى أن الاتحاد الأفريقي شدد في رده على أهمية استمرار الأفراد والمؤسسات والدول على أداء دورهم في الحفاظ على سلام واستقرار القارة، وأن الاتحاد يعتمد على دعم مجلس الكنائس الأسقفية/الأنجليكانية والمؤسسات الدينية المماثلة لبناء روح التضامن بين المواطنين خاصة لمواجهه جائحة كورونا.

يذكر أن مجلس الكنائس الأسقفية/الأنجليكانية، بناءاً على طلب رئيس الأساقفة منير حنا، قد أرسل بياناً في 25 يونيو 2020 عبر فيه عن تمنياته أن تصل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) المشتركة في النيل الأزرق إلى حل لا يضر بأي من الدول الثلاث.

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