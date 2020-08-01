عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

انهار حفر بئر في حي غرب أسيوط، منذ قليل، بسبب أعمال التنقيب عن الآثار، فضلًا عن الأنباء المترددة عن وقوع ضحايا أسفل الأنقاض بشارع المصري ضرب الزق بجوار جامع عيادة.





تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار بئر على أشخاص بشارع المصرى ضرب الزق بجوار جامع عيادة، وانتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف والنجدة.



