انهيار منزل من طابقين في المنيا يسفر عن إصابة أربعينية

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شهدت قرية دروه التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا إنهيار منزل من طابقين مما أدى الي إصابة سيدة أربعينية وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مديرمباحث المديرية بإنهيار منزل مكون من طابقين بقرية ديروا



وعلي الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، حيث تبين إنهيار منزل من طابقين ملكا لشخص يدعي عبد السلام عبد الرحمن 63 سنة فلاح وتسبب الحادث في إصابة سيدة تدعي إيمان.م 45 ربة منزل وهي جارة صاحب المنزل وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.



وعلي جانب آخر، أخمدت قوات الدفاع المدني اليوم حريق محدود إندلع داخل منزل في إحدي قري مركز بني مزار بشمال المنيا دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل بقرية قواطين بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد عمرو الجنايني، رئيس المباحث إلى موقع الحريق وتم إخماده دون أضرار بشرية، وتبين نشوبه أعلي سطح المنزل، دون معرفة سببه.

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.

وفي سياق متصل، انتحرت فتاه بشنق نفسها باستخدام حبل غسيل داخل غرفة منزلها بإحدي قري مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وأفادت تحريات أوليه إنها تمر بأزمة نفسية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار، بقيام "ص-ع" 17 عاما، مقيمة بإحدي القري، بالانتحار شنقا بأحدى غرف المنزل لمرورها بأزمة نفسية.

انتقلت أجهزة الأمن وفريق من وحدة مباحث مركز بني مزار، وتم مناظرة موقع الحادث والتحفظ عليه، ونُقلت الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة.