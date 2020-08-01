معيدة جامعية آخر ضحايا الثأر في المنيا | تعرف على التفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:39 م
المنيا
المنيا
أحمد الخميسي -_ أسماء نجاتي
شهدت إحدى قرى مركز المنيا حادثا للأخذ بالثأر، راح ضحيته معيدة بكلية دار العلوم، أثناء قيام عدد من المسلحين باطلاق النار من أسلحة آلية وخرطوش على زوجها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث قتل بكوبري قرية بني حماد التابعة لمركز المنيا.

على الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين قيام مسلحون بإطلاق النيران على سيارة ملاكي قيادة
" اسامة ح د " مندوب مبيعات، 30 سنة، وزوجته الدكتورة " أمل ا ع " 28 سنة، مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مما أسفر عن وفاة الزوجه إثر تلقيها طلقة نارية بالرقبة، بينما أصيب زوجها بعدة طلقات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي، ونجا طفلهما الصغير ( 6 أشهر ) من الحادثة.

كشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين زوج القتيلة واحدى العائلات الأخرى بقرية الحواصلية، راح ضحيتها أحد الأشخاص خلال شهر رمضان الماضي، وقرروا الأخذ بالثأر مم أحد أفراد العائلة الأخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما فر الآخرون، وتم فرض كردون أمني على العائلتين بقرية الحواصلية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم التصريح بدفن الجثة.
وعلي جانب آخر، أخمدت قوات الدفاع المدني اليوم حريق محدود إندلع داخل منزل في إحدي قري مركز بني مزار بشمال المنيا دون إصابات بشرية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل بقرية قواطين بدائرة المركز.
انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد عمرو الجنايني، رئيس المباحث إلى موقع الحريق وتم إخماده دون أضرار بشرية، وتبين نشوبه أعلي سطح المنزل، دون معرفة سببه.
تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا كوبرى قضايا الثأر في المنيا جرائم محافظة المنيا المنيا الثأر افر

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة على رادار مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في أحد مصانع المياه الغازية بالخانكة (صور)

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بشارع النمسا في السويس

كان مرتديا "جلباب وشال".. كواليس قتل صاحب مغسلة بـ 3 طلقات في أكتوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

07:44 م

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا