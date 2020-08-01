معيدة جامعية آخر ضحايا الثأر في المنيا | تعرف على التفاصيل

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شهدت إحدى قرى مركز المنيا حادثا للأخذ بالثأر، راح ضحيته معيدة بكلية دار العلوم، أثناء قيام عدد من المسلحين باطلاق النار من أسلحة آلية وخرطوش على زوجها.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث قتل بكوبري قرية بني حماد التابعة لمركز المنيا.



على الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين قيام مسلحون بإطلاق النيران على سيارة ملاكي قيادة

" اسامة ح د " مندوب مبيعات، 30 سنة، وزوجته الدكتورة " أمل ا ع " 28 سنة، مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مما أسفر عن وفاة الزوجه إثر تلقيها طلقة نارية بالرقبة، بينما أصيب زوجها بعدة طلقات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي، ونجا طفلهما الصغير ( 6 أشهر ) من الحادثة.



كشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين زوج القتيلة واحدى العائلات الأخرى بقرية الحواصلية، راح ضحيتها أحد الأشخاص خلال شهر رمضان الماضي، وقرروا الأخذ بالثأر مم أحد أفراد العائلة الأخرى.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما فر الآخرون، وتم فرض كردون أمني على العائلتين بقرية الحواصلية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم التصريح بدفن الجثة.

وعلي جانب آخر، أخمدت قوات الدفاع المدني اليوم حريق محدود إندلع داخل منزل في إحدي قري مركز بني مزار بشمال المنيا دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل بقرية قواطين بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد عمرو الجنايني، رئيس المباحث إلى موقع الحريق وتم إخماده دون أضرار بشرية، وتبين نشوبه أعلي سطح المنزل، دون معرفة سببه.

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.