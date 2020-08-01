البيت الأبيض يهاجم "تويتر" بسبب موقفه إزاء تغريدة "خامنئي"

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
وكالات
وجه البيت الأبيض انتقادات شديدة لموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على خلفية موقف إدارته إزاء التغريدة التي دعا فيها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى "تدمير النظام الصهيوني".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى أمس الجمعة سياسة "تويتر" الذي قررت إدارته عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه التغريدة التي نشرها خامنئي في مارس بأنها "فظيعة".

وقارنت المتحدثة بين موقف "تويتر" إزاء تغريدة خامنئي والإجراءات التي اتخذها الموقع في الآونة الأخيرة ضد عدد من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت: "أعتقد أن هذه القضية تدعو للاستيقاظ وتظهر لكم الموقف الذي تتخذه شركات التواصل الاجتماعي هذه.. هذا الأمر فظيع ويؤكد انحيازها الساحق والمسبب للعمى ضد المحافظين وهذا الرئيس".

وقررت إدارة "تويتر" أن تغريدة خامنئي لا تتناقض مع قواعد الموقع، وأن الدعوة إلى "تغيير النظام الصهيوني" التي جاءت فيها ليست سوى قعقعة سياسية خارجية.

واتخذت إدارة "تويتر" في الأشهر القليلة الماضية إجراءات عقابية ضد عدد من تغريدات ترامب، بما في ذلك اتهام الرئيس الأمريكي بـ"تمجيد العنف"، والتحذير من أن تلك التغريدات تضم معلومات مغلوطة.

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