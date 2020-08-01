العراق يسجل انخفاضا حادا في إصابات ووفيات كورونا

وذكر بيان للوزارة أنه "تم فحص 13791 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1014760 نموذجا كما تم تسجيل 1841 حالة شفاء خلال ذات المدة"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".