كارول سماحة تغازل جمهورها بصور من العين السخنة

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نشرت المطربة كارول سماحة صور لها ولإبنتها من العين السخنه بمصر حيث أنها تقضي عيد الأضحي هناك وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "سماحة" ع الفيديو قائلة:" أجواء العيد مصر عين السخنه مع إبنتي" حيث أنها قضت إجازة عيد الأضحي في مصر.



يشار إلي أن طرحت "كارول" أغنيتها الجديدة "bonvoyage" علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.



يذكر أن الأغنية ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حبث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة،