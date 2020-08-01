محكمة تركية تناهض توجهات "أردوغان" بشأن تظاهرات المثليين

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة أمس الجمعة الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات المثليين، وقالت في حيثيات قرارها إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة أمس الجمعة الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات المثليين، وقالت في حيثيات قرارها إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.