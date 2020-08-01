تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
"تحصيل فواتير الكهرباء، بدء تنفيذ الأسعار الجديدة"، شركات توزيع كهرباء القاهرة الـ9 على مستوى الجمهورية، والتابعة للشركة القابضة للكهرباء، تبدا من اليوم السبت (أول أغسطس)، تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة، وذلك عن استهلاك شهر يوليو 2020.

وإيمانا منا بالمسؤولية في وصول كافة المعلومات والحقائق أولًا بأول لقرائنا الكرام بشكل خاص، وللمواطنين بشكل عام، تحرص بوابة الفجر الإلكترونية، على استعراض أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020/2021 للاستخدامات المنزلية، والتي ستطبق ابتداءً من اليوم وجاءت كالتالي:

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم


أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020/2021
- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س/ ك.و.س
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.



أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021/2022
- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا/ ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش/ ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا/ ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2022/2023
- من صفر إلى 50 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشا / ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 83 قرشا / ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 111 قرشا/ ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 131 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا/ ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش/ ك.و.س.

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم


أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2023/2024
- من صفر إلى 50 كيلو وات 68 قرشا/ ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 90 قرشا/ ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 119 قرشا / ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 135 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم


أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024/2025
- من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشا/ ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشا/ ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشا / ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشا/ ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س. 

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