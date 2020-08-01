إخضاع 32 شخصا للتحاليل في تونس بسبب وافدة مصابة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم السبت، بأنه تم إخضاع 32 شخصا للتحاليل في جندوبة شمال غرب تونس، بسبب وافدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بلال الفرشيشي الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات المستشفى الجهوي بجندوبة في تصريح لـ"موزاييك"، أن رئيسة قسم الاستعجالي قررت إخضاع 18 إطارا شبه طبي للتحاليل، وذلك بعد تسجيل إصابة سيدة قادمة من السعودية بـ"كوفيد 19"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الفرشيشي أنه وفي صورة تسجيل إصابة سيتم غلق قسم الاستعجالي إلى حين تعقيمه وإخضاع كل العاملين فيه للتحاليل المخبرية.

ولفت إلى أن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة ولجنة مقاومة كورونا، قامتا أيضا بإخضاع 14 شخصا من عائلة المرأة المصابة للتحاليل المخبرية، وذلك في إطار متابعة الوضع وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وكانت السيدة المذكورة قد خضعت للحجر الصحي بالمستشفى الجهوي بجندوبة لمدة يومين.

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