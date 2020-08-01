أمريكا تتصدر القائمة بـ4 ملايين.. إصابات كورونا تتجاوز 17.67 مليون شخص حول العالم

أكدت أحدث إحصائيات، اليوم، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى العالم، و679918 شخصا توفوا جراء الفيروس.





ووفقًا لإحصائيات "رويترز"، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .





وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة مسجلة 4 ملايين و578778 حالة إصابة و 153888 حالة وفاة.





وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و662485 حالة إصابة و92475 حالة وفاة.





وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و695988 حالة إصابة و 36511 حالة وفاة.





وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و13963 حالة وفاة.