مفتوا الدول الإسلامية يشيدون بالقرارات السعودية لحج هذا العام

أشاد بعض أصحاب الفضيلة، مفتو البلدان العربية والإسلامية بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اقامة شعيرة حج هذا العام بهذه الطريقة الاستثنائية رعايةً لضيوف الرحمن.





جاء ذلك خلال مشاركاتهم المختلفة بالصوت والصورة ضمن التغطية الشاملة التي اطلقتها قنوات اقرأ الفضائية منذ الأول من شهر ذي الحجة على الهواء مباشرة عبر قنواتها العربية والانجليزية والفرنسية.



