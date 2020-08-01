دي لورينتيس يحدد سعر نجم نابولي

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

حدد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي سعر مدافع الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي خاصة في ظل إهتمام العدد من الأندية بضمه.


وأكد تقارير صحفية عالمية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات لوسائل الإعلام:" كوليبالي شخص رائع وبالطبع سيكون من المحزن أن نفقده ولكن إن لم يتم تقديم عرض تبلغ قيمته 90 مليون يورو فإنه لن يرحل عن صفوف الفريق".


واختتم دي لورينتيس تصريحاته قائلاً:"كل شيء له وقت ومكان حتى عندما يتعلق الأمر بالسير في طرق منفصلة، حتى الآن لم نحصل على عرض 90 مليون يورو وعلى أي حال يستغرق الأمر اتفاق بين اللاعب والنادي للانفصال".

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