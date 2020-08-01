الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من الأنباء في الأيام القليلة الماضية التي تؤكد رغبة نادي الزمالك في ضم خربين في الصيف بل ودخول النادي في مفاوضات معه.

وقرر مسئولو الفارس الأبيض في الساعات القليلة الماضية التراجع عن فكرة ضم عمر خربين في نهاية الموسم الجاري وإغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي.

وجاء قرار الزمالك بالتراجع عن ضم خربين في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي الهلال والذي يصل إلى حوالي 2 مليون دولار سنويا ومن الممكن أن يزيد.

وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في دراسة بعض الأسماء الاخرى المرشحة لضمها في الصيف وعرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليختار أفضل لاعب منهم لضمه.