الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وانتشرت العديد من الأنباء في الأيام القليلة الماضية التي تؤكد رغبة نادي الزمالك في ضم خربين في الصيف بل ودخول النادي في مفاوضات معه.

 

وقرر مسئولو الفارس الأبيض في الساعات القليلة الماضية التراجع عن فكرة ضم عمر خربين في نهاية الموسم الجاري وإغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي.

 

وجاء قرار الزمالك بالتراجع عن ضم خربين في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي الهلال والذي يصل إلى حوالي 2 مليون دولار سنويا ومن الممكن أن يزيد.

 

وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في دراسة بعض الأسماء الاخرى المرشحة لضمها في الصيف وعرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليختار أفضل لاعب منهم لضمه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة عمر خربين رياضة الفجر الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 13 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يدرس التعاقد مع عمر خربين

مدرب الزمالك يطلب ضم مهاجم الهلال السعودي

مفاجأة.. الزمالك يزاحم بيراميدز على صفقة عمر خربين

الزمالك يخطط لخطف "خربين"

مصادر: مجلس بيراميدز لم يصدر أي قرارات بشأن حسام حسن

الزمالك يتخذ قراراً جديداً بشأن حميد أحداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

07:44 م

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا