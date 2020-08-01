الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين
اتخذ نادي الزمالك
قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال السعودي خلال فترة
الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتشرت العديد
من الأنباء في الأيام القليلة الماضية التي تؤكد رغبة نادي الزمالك في ضم خربين
في الصيف بل ودخول النادي في مفاوضات معه.
وقرر مسئولو الفارس
الأبيض في الساعات القليلة الماضية التراجع عن فكرة ضم عمر خربين في نهاية الموسم
الجاري وإغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي.
وجاء قرار الزمالك
بالتراجع عن ضم خربين في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي الهلال والذي
يصل إلى حوالي 2 مليون دولار سنويا ومن الممكن أن يزيد.
وسيبدأ مسئولو
نادي الزمالك في دراسة بعض الأسماء الاخرى المرشحة لضمها في الصيف وعرضها على الفرنسي
باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليختار أفضل لاعب منهم لضمه.
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