حقيقة رفض استقبال طفلة في "عزل ميت خلف" بالمنوفية: "والدتها دخلت من باب مخصص لمرضى الغسيل الكلوي"

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
قال الدكتور حسين محمد حسين، مدير مستشفى حميات ميت خلف، إن أبواب المستشفى لم تغلق أمام الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، واستقبلت اليوم عددا من الحالات المشتبه فيها للعرض على الأطباء لتحديد مدى إصابتهم.

وأوضح مدير حميات ميت خلف، في تصريحات له، أن الفيديو يظهر دخول السيدة من باب غير مخصص إلا لدخول مرضى الغسيل الكلوي، مشددا على أن أبواب المستشفى مفتوحة لاستقبال أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر سيدة بصبحة ابنتها المريضة يمنعها الأمن من دخول مستشفى حميات ميت خلف في شبين الكوم بالمنوفية.

والتقطت السيدة صورا وفيديو من أمام المستشفى أثناء إخراجها، وإغلاق الأبواب من قبل الأمن، وهي تردد "منعونا من دخول المستشفى وبيقولوا احنا في إجازة العيد". 

وكانت ابنة السيدة صاحبة الفيديو تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، والتهابات في الحلق، اضطرها للذهاب إلى مستشفى حميات ميت خلف المخصصة للعزل الصحي بمحافظة المنوفية. 

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