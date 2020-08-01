ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت وسائل إعلام  إسبانية أن الإسباني ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني الذي يلعب في الموسم الحالي معاراً في بايرن ميونخ الألماني حسم مستقبله مع الملكي في الموسم المقبل.


وأكدت شبكة أوندا سيرو الإسبانية أن أودريوزولا سيعود إلى ريال مدريد عقب نهاية مشاركته مع بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وأوضحت الشبكة الإسبانية أن أودريوزولا سيستمر في صفوف بايرن ميونخ حتى نهاية دوري أبطال أوروبا على أن يعود النجم الإسباني إلى ريال مدريد عقب العطلة الصيفية ليكون ضمن صفوف الملكي في الموسم المقبل.


وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أودريوزولا وريال مدريد إتخذوا هذا القرار، حيث سيكون النجم الإسباني بديلاً لداني كارفخال في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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