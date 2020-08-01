أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب إفريقي شارك في البريمير ليج
تحدث ستيفن جيرارد
أسطورة نادي ليفربول ومدرب فريق رينجرز الاسكتلندي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب
الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وساهم محمد صلاح
بتتويج ليفربول هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام لأكثر
من 30 عامًا.
وقال جيرارد في
تصريح نقلته شبكة "senego"
الإفريقية: "مو صلاح؟ إنه أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وتابع:" شاهدت
احتفال لاعبي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عبر التلفاز، لقد دعوت للحضور والتواجد
مع اللاعبين، لكني أعتقدت أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أن أكون في المنزل
رفقة عائلتي، وترك اللاعبين يحتفلون باللقب ويستمتعون بهذه اللحظة".
وشارك صلاح بقميص
ليفربول وتشيلسي في 121 مُباراة في الدوري الإنجليزي، تمكن من تسجيل 75 هدفًا، وقدم
33 تمريرة حاسمة.
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