أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب إفريقي شارك في البريمير ليج

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

تحدث ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول ومدرب فريق رينجرز الاسكتلندي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وساهم محمد صلاح بتتويج ليفربول هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.

 

وقال جيرارد في تصريح نقلته شبكة "senego" الإفريقية: "مو صلاح؟ إنه أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وتابع:" شاهدت احتفال لاعبي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عبر التلفاز، لقد دعوت للحضور والتواجد مع اللاعبين، لكني أعتقدت أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أن أكون في المنزل رفقة عائلتي، وترك اللاعبين يحتفلون باللقب ويستمتعون بهذه اللحظة".

 

وشارك صلاح بقميص ليفربول وتشيلسي في 121 مُباراة في الدوري الإنجليزي، تمكن من تسجيل 75 هدفًا، وقدم 33 تمريرة حاسمة.

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