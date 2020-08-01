الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس ثالث أيام العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:14 م
طقس اليوم
طقس اليوم
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأحد ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية في القاهرة والوجه البحري وتصل إلى 80% أو أكثر وفى السواحل الشمالية تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على معظم أنحاء الجمهورية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، حيث بدأ من أمس وأول أمس، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 أو 37 درجة مئوية.

وأشارت أن الطقس يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، ومازال هناك فرص سقوط أمطار رعدية اليوم وغدًا على مناطق في جنوب الصعيد.

ونفت وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" في هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن أن البلاد تمر بموجة حارة غير معتادة، مشيرة إلى أن الارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ولكن الذي يزيد من الإحساس بالحرارة هو ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثرها بمنخفض الهند الموسمي ليبدأ بعدها في الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس ثالث أيام العيد
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس ثالث أيام العيد

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