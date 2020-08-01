تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" منذ عرضه في السينمات

Advertisements





حقق فيلم "الغسالة" نجاحاً كبيراً منذ عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات بلغت مليون جنيه خلال ليلة أمس ليصبح إجمالى الإيرادات بعد عرضه فى وقفه عيد الاضحى مليون و167 ألف جنيه.



يذكر أن فيلم الغسالة هو الفيلم الجديد الوحيد الذى عرض فى موسم عيد الاضحى بعد قرار عدد من المنتجين تاجيل افلامهم خوفا من الخسارة المادية بعد قرار عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد حصريا.





وتدور احداث الفيلم فى إطار تشوقى حيث ينتمى الفيلم الى نوعية الخيال العلمى وتجدور احداثه حول غسالة تتسبب فى تقدم الة الزمن ويتعرض الابطال الى عديد من المواقف الصعبة، الفيلم بطولة كل من هنا الزاهد واحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا والكثير من النجوم وتاليف عادل صليب واخراج عصام عبد الحميد.



