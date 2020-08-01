الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

حدد مسؤولي نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، سعر بيع كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، من أجل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

واشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يقارب 32 مليون جنيه مصري من أجل بيعه لأي فريق يرغب في ضمه.

 

وتتجه النية داخل نادي الزمالك لبيع كاسونجو، بعد تلقيه العديد من العروض العربية خلال الفترة الماضية.

 

وكان كابونجو كاسونجو، قد انضم إلى الزمالك في صيف عام 2017، قادمًا من فريق الاتحاد السكندري.

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