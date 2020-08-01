"صاحب المقام" يتصدر مؤشرات البحث بجوجل

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تصدر فيلم " صاحب المقام " موشرات البحث بجوجل تزامنا مع عرضه علي منصة شاهد الرقمية.



وقد طرحت منصة شاهد الإلكترونية فيلم "صاحب المقام" أول أمس الخميس قبل عرضه في السينمات، إلا أنه تم تسريب الفيلم واصبح متاحا للجميع علي الإنترنت.



يشار إلي أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول شاب يقع في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في إمرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.



" صاحب المقام" يشارك فى بطولته يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، ومحمود عبدالمغنى، وبيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.