أولمبياكوس يعلن جاهزية كوكا لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

أعلن فريق أولمبياكوس اليوناني، عن جاهزية نجمهالمصري أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق لمواجهة لقاء وولفرهامبتون الإنجليزي، الخميس المقبل، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وأكد مصدر بنادي أولمبياكوس، لشبكة nova sports، أن كوكا تعافى من إصابته التي تعرض لها في الجولة قبل الأخيرة بالدوري، في العضلة الخلفية.

وأصبح كوكا جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، بعد التخلص من الإصابة التي تعرض لها.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اليونان.

وينتظر الفائز من مواجهة وولفرهامبتون وأولمبياكوس، اللعب ضد الصاعد من الصدام المثير الذي يجمع إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي.

وقدم كوكا، مستويات طيبة مع أولمبياكوس منذ إعارته في يناير الماضي، قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي، وسجل 8 أهداف، وقاد فريقه لحصد لقب الدوري اليوناني.