برلماني أوروبي يدعو القارة العجوز لدعم تونس "في هذا اللحظة المعقدة"

اعتبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزوليني، أن على أوروبا أن تدعم تونس في لحظتها الصعبة، كما عليها مساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها واحتواء الهجرة.

اعتبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزوليني، أن على أوروبا أن تدعم تونس في لحظتها الصعبة، كما عليها مساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها واحتواء الهجرة.