روسيا تزف خبرا سارا لسكان العالم بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
أكد وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، انتهاء روسيا من التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا أن روسيا تخطط لحملة تطعيم واسعة بين السكان.

وأوضح أن مركز غماليا البحثي الخاص بالفيروسات والتنكولوجيا الحيوية قد أنهى التجارب السريرية، وأن العمل ينصب حاليا على حصول اللقاح على الموافقات المطلوبة.

وأشار وزير الصحة الروسي، إلى أن المركز الحكومي يعمل حاليا على تطوير لقاح آخر مضاد لفيروس كورونا، ودخل مراحل التجارب السريرية، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كانت روسيا، قد أعلنت في وقت سابق، أملها في أن يكون اللقاح الذي تطوره أول من يحصل على موافقة دولية، بعد انتهاء التجارب عليه.

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