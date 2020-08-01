نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم
رفع نادي الزمالك
العرض المقدم منه للتعاقد مع نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط في نادي بيراميدز
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويريد الفارس الأبيض
منذ فترة التعاقد مع دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق
بلاعب مميز في الموسم المقبل.
ووافق نبيل دونجا
على فكرة الانضمام إلى الزمالك ورحب بالأمر بشكل كبير بل ووقع على عقد مدته 4 مواسم
مع الأبيض وطلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.
وأرسل الفارس
الأبيض عرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم دونجا بعد ترحيب اللاعب بالفكرة ولكن
إدارة النادي السماوي رفضت العرض وهي التي تعطل الصفقة حاليا بسبب عدم رغبته في بيع
اللاعب.
وقرر مسئولو القلعة
البيضاء رفع العرض المقدم منهم لضم دونجا في الصيف حيث ينوي النادي تقديم 20 مليون
جنية وهو ضعف العرض الأول الذي قدمه.
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