نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

رفع نادي الزمالك العرض المقدم منه للتعاقد مع نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط في نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ويريد الفارس الأبيض منذ فترة التعاقد مع دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق بلاعب مميز في الموسم المقبل.

 

ووافق نبيل دونجا على فكرة الانضمام إلى الزمالك ورحب بالأمر بشكل كبير بل ووقع على عقد مدته 4 مواسم مع الأبيض وطلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

 

وأرسل الفارس الأبيض عرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم دونجا بعد ترحيب اللاعب بالفكرة ولكن إدارة النادي السماوي رفضت العرض وهي التي تعطل الصفقة حاليا بسبب عدم رغبته في بيع اللاعب.

 

وقرر مسئولو القلعة البيضاء رفع العرض المقدم منهم لضم دونجا في الصيف حيث ينوي النادي تقديم 20 مليون جنية وهو ضعف العرض الأول الذي قدمه.

 

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