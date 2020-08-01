استمرار غلق شواطئ السويس في ثاني أيام عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
شهدت شواطئ محافظة السويس، اليوم السبت، حالة من عزوف المواطنين عنها، خلال الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التزاما منهم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخرجت لجنة من المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي وغلق الحدائق والشواطئ العامة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، وكذلك فتح المجزر أمام المواطنين لذبح أضاحيهم ومنع الذبح بالشوارع.

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