يسرا تروج لفيلمها الجديد "صاحب المقام"

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:39 م
يسرا
يسرا
نادين نجدي





نشرت الفنانة يسرا فيديو جديدة، عبر صفحتها الرسيمة بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، من خلال خاصية الستوري.


وكان الفيديو إعلان عن فيلمها الجديد "صاحب المقام" ، نشرت أيضاً آراء الجمهور الذي شاهد الفيلم عبر خاصية الستوري.



يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.






يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال رمضان 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان خالد أنور وعبير صبري وحلا شيحة.

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