وفاة 3 أطباء وممرض بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم السبت، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم السبت، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.