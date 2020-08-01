حقيقة إصابة مستشار النمسا بفيروس كورونا المستجد

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
قالت المستشارة النمساوية "رئاسة الوزراء"، إن المستشار الفيدرالي سباستيان كورتز، صحته جيدة وغير مصاب بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في المستشارية، اليوم، إن أحد مساعدي كورتز أصيب بالفيروس وهو أول حالة يثبت إيجابيتها بمكتب رئاسة الوزراء "المستشارية".

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يكن لديه اتصال مباشر مع المستشار الفيدرالي والذي تم إجراء اختبار له بالفعل وثبت أنه سلبي.

وأشارت المصادر، إلى أن زميلين أخرين مخالطين للمساعد تم وضعهما في الحجر الصحي المنزلي.

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