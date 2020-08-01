غدًا.. بدء عرض "مدرسة الحب3" على شاشة osn

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:31 م
جومانا مراد
جومانا مراد
الفجر الفني
تبدأ شبكة osn من خلال قناة يا هلا الأولى، بعرض الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، والذي تقوم ببطولته وإنتاجه النجمة جومانا مراد، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي.. وذلك بداية من يوم غد الأحد الموافق 2 أغسطس، في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتخوض جومانا مراد، بـ«مدرسة الحب3»، تجربتها الإنتاجية رقم 4، حيث سبق وأنتجت مسلسلات «انتقام وردة»، و«الخيط الأبيض»، و«هيك تجوزنا»، غير أن العمل المنتظر بداية عرضه غدًا، يعتبر الأضخم إنتاجيًا بميزانية كبيرة للغاية، والتي تخطت الـ70 مليون جنيه مصري.. حيث تم التصوير على مدار عامين بين القاهرة، ودبي، وبيروت، ودمشق، وبعض المدن والعواصم الأوربية.

ويضم «مدرسة الحب3»، باقة من أهم نجوم الدراما في مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوي، ومي سليم، ومحمد لطفي، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغاني بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامي، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي.

أما أغنية التتر، فسيقوم بتقديمها النجم تامر حسني، من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هيثم راضي، والتي تم الانتهاء من تسجيلها داخل أستديوهات TH PRODUCATION، كما تقدم النجمة كارول سماحة، أغنية خاصة بحكايات جومانا مراد، بعنوان «قلبي وقع»، من كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم.

واستكملت النجمة جومانا مراد، تصوير «مدرسة الحب3»، وتم الانتهاء من عمليات المونتاج ووضع اللمسات النهائية عليه، بعد توقف دام لفترة، بسبب تعرضها لعملية نصب من قبل الأخوان أمير نعمو، وصفوان نعمو، مما جعلها تلجأ إلى القضاء، والذي حكم بأحقيتها في ملكية المسلسل، وسجن الأول، وخروج الثاني من محبسه بكفالة وذلك بشكل مؤقت، لصدور حكم قضائي ضدهما بملاحقتهما دوليًا بواسطة الإنتربول.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد، مسلسل «خيانة عهد»، والذي تم عرضه بموسم رمضان المنقضي، والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا بتقديمها لشخصية «شيرين»، حيث فازت بجميع الاستفتاءات الفنية العربية التي شاركت بها، كأفضل ممثلة دور أول، بالإضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف بمسلسل «سكر زيادة»، والذي قدمت من خلاله الكوميديا للمرة الأولى بمشوارها الفني، وتم عرضه بنفس الماراثون الدرامي.

مسلسل «مدرسة الحب3» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايي.

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