2479 راكبا يغادرون مطار القاهرة متجهين إلى عدة دول

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:26 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
أعلنت السطات بمطار القاهرة الدولي، مغادرة 32 رحلة إلى عدة وجهات مختلفة في الخارج، وعلى متنها 2479 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر بالمطار شهدت، مغادرة 32 رحلة دولية في طريقها لعدة مدن بالخارج منها: "نيويورك، مدريد، ميلانو، أثينا، روما، جنيف، فرانكفورت، أمستردام، بروكسل، برلين، ميونخ، فيينا، اسطنبول، باريس، كولالمبور، ونيروبي" فضلًا عن العديد من العواصم العربية.
 
واتخذت السلطات في المطار، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلًا عن متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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