البريد يعاود العمل بكامل طاقته الإنتاجية بداية من 4 أغسطس القادم

أعلنت هيئة البريد في منشورا لها أنها ستعاود العمل بكامل طاقاتها الوظيفية في المحاور والقطاعات البريدية بداية من يوم الثلاثاء المقبل 4 أغسطس الجاري.





واشارت إلى أن معاودة العمل بكامل طاقته سيتم مع التزام جميع الفروع والمزظفين بالاجراءات الأحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبموجب المنشور الإدار علي نسخة منه، فإن عطلة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين في الديوان العام والإدارات والمكاتب بالمناطق البريدية والتوفير والمطابع من يوم الخميس 30 يوليو الماضي إلي الإثنين 3 أغسطس الجاري.

أما العاملين في محور الحركة والتوزيع فيتم منح العاملين في مناطق التوزيع عطلة خلال أيام العيد، أما موظفي قطاع العمليات والبريد السريع والطرود الداخلية والإيجي ميل تعمل الوردية الليلية بالبريد السريع بداية من مساء يوم الإثنين 3 أغسطس .

علي أن يبدأ العمل غدا الأحد ثالث أيام العيد في إدارات بريد الرسائل الخارجية والسريع والطرود الخارجية وإدارة الصادر والوارد الدولي ويستثني من ذلك جميع الإدارات الإدارية من المكتب الفني والشئون المالية والإدارية .