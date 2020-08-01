إيطاليا تنوي طرد المهاجرين الذين وصلوا منذ بداية الجائحة

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن روما تنوي الشروع في إجراءات طرد المخالفين الذين وصلوا منذ أوائل مارس الماضي.

وصرحت لامورجيزي لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" واسعة الانتشار: "نضمن حماية صحة السكان المحليين، لكن المهاجرين الاقتصاديين يعرفون أنه ليست هناك فرصة لإضفاء الشرعية على الذين وصلوا إيطاليا بعد الثامن من مارس".

وأكدت الوزيرة أن جميع المهاجرين غير الشرعيين سيتم إخضاعهم لفحص كورونا، مشيرة على أن العمل جار حاليا على تجهيز سفينة ثانية لعزل المهاجرين قبالة سواحل البلاد، بهدف منع تفشي الوباء.

ويأتي هذا التصريح على خلفية رصد المسؤولين الإيطاليين ارتفاعا ملموسا في عدد المهاجرين غير الشرعيين لاسيما في جزيرة لامبيدوسا التي وصل إليها خلال الأيام القليلة الماضية نحو 250 شخصا.

أخبار تهمك

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

منذ نصف ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

04:08 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا