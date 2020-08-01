كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:19 م
كنيسة هو
كنيسة هو
حازم رفعت
أعلنت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بقرية " هِو" في نجع حمادي؛ عن استعادها لاستقبال المُصلين يوم الإثنين المقبل.

وحرصت الكنيسة علي تعقيم وتطهير مبانيها، ووضع الملصقات ولافتات ارشادية للمصلين لاتباع تعليمات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الكنيسة في بيان لها، اليوم السبت، علي ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية علي المصلين بالحضور بالكمامات واللفافات وزجاجات المياه الخاصة لكل مصلي، وذلك بمظام الحجز المسبق من قبل مسؤولي الكشافة بالكنيسة والذي يقوم بدوره بتنظيم المصلين علي المقاعد بحيث أن يكون لكل فرد علي مقعد واحد.

وأكدت كنيسة الملاك ميخائيل علي عدم استقبال أي شخص بالدخول مما يظهر عليه اعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو اعراض تنفسية خوفًا من نقل العدوى بين المصلين.

وفي سياق أخر، أعلنت ايبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، عن مبادرة طبية لخدمة الحالات المصابة بكورونا؛ تحت عنوان" إحنا معاك".

وتتكون المبادرة علي خدمة الإرشاد الطبي من أطباء متخصصين في علاج فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19"، مع خدمة التمريض للحالات المصابة بتركيب المحاليل وتوفير أجهزت التنفس الصناعية في المنازل وتوفير وتوصيل الإحتياجات الأساسية بالمنزل منها ادوية لعلاج فيروس كورونا وقياس ارتفاع درجة حرارة الجسم والأكسجيين في الدم وعمل التحاليل اللأزمة للفيروس بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والروحي لهذه الحالات.

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كانت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قد أعلنت استئناف فتح أبواب كنائسها لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 3 شهور أمام المصلين وإقامة القداسات والصلوات بدًا من 3 أغسطس المقبل.

وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي: إن قرار فتح أبواب كنائس الايبارشية وعودة الصلوات بها جاء تزامنًا مع قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية.
وشدد " كيرلس" في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، موضحًا أنه سيتم تسجيل بيانات الراغبين في حضور القداسات عن طريق الحجز المٌسبق من خلال كل كنيسة بصورة منفصلة مع ضرورة الأمانة نحو الأخرين.

وأكد أسقف نجع حمادي علي ضرورة عدم ذهاب أي مصلي الي الكنيسة في حالة شعوره بأعراض مرضية مهما كانت درجة الخطورة أو كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى لا يتسبب في عدوى الأخرين.

وأضاف الأنبا كيرلس، أنه يستمر العمل بالقرارات المستبقة من قبل المطرانية بشأن صلوات الجنازات والاكاليل والمعموديات، والسماح بالدخول لجميع الكنائس لكل من له تعامل مع الكنيسة في الأمور الإدارية والمالية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)
كنيسة الملاك ميخائيل بـ "هِو" في نجع حمادي تستعد لاستقبال المُصلين الإثنين ( صور)

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