"لودريان" يشيد بجهود السعودية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر
أشاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

واستقبل جان إيف لودريان، يوم الخميس في باريس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وشدد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، فقد أصر لودريان على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد وحل سياسي وإنهاء التدخل الأجنبي.

وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الدبلوماسي الفرنسي على مخاطر الضم الجزئي للضفة الغربية، وأكد على أهمية التعبئة الجماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية.

أما بالنسبة للملف الإيراني، فقد شدد الوزير الفرنسي على ضرورة إيجاد حلول واقعية وفعالة للتحديات التي يثيرها احتمال إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على عمليات نقل الأسلحة التقليدية لإيران، من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار تهمك

فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

منذ أقل من نصف ساعة

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من ساعتين

عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

04:08 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا