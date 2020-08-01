نتفليكس Netflix تضيف ميزة جديدة لتطبيقها على نظام الأندرويد.. تعرف عليها





أعلنت شركة نتفليكس - Netflix اليوم أنها ستتيح للمشتركين فيها القدرة على التحكم في سرعة تشغيل الأفلام أو البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها على منصة البث على جهاز Android الخاص بهم.





وسيتم طرح الميزة الجديدة بدءًا من اليوم 1 أغسطس، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من اختبار هذه الإمكانية، وسيتم نشرها للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة.





وتتيح الميزة الجديدة من نتفليكس Netflix القادمة تحديد سرعات التقديم السريع عند 1.25x أو 1.5x وفقًا لموقع The Verge التقني.





كما يمكن أيضًا إبطاء التشغيل إلى 0.5x أو 0.75x. ستنطبق هذه السرعات على كل من التدفقات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو غير المتصلة في حالة العناوين التي تم تنزيلها.





ستتوفر الإمكانية الجديدة على Android في البداية، مع خطط لاختبارها على iOS والويب، ولم تذكر Netflix ما إذا كانت ستختبر هذه الميزة على أجهزة التلفزيون أو أجهزة فك التشفير.