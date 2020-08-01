"أردوغان": سنكثر من أصدقائنا ونقلل من خصومنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سيواصل العمل "لإكثار عدد أصدقائه، والتقليل من خصومه الداخليين".





وقال في كلمة له، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة عيد الأضحى، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى، إن "الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي جراء جائحة كورونا".





وأضاف، أن "الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءا من سوريا وفلسطين وحتى جمهوريات آسيا الوسطى، يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزن والأسى".





وأشار أردوغان، إلى أن "تركيا باتت في ظل 18 عاما من حكم العدالة والتنمية، بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم"، مشددا على أنه "تقع على عاتق كافة أعضاء الحزب مسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية، والمضي بها قدما نحو الأمام".





وقال، إن "من يرى نفسه أعلى مقاما من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلا من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضوا في العدالة والتنمية".





وأردف: "سنكثر من أصدقائنا، ونقلل من أعدائنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية، وتواجدنا في مناصبنا، وتعليق الكثير من الناس آمالهم علينا، واحد".





وختم أردوغان: "أن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في يوليو الماضي، بعد 86 عاما، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك".





وأكد على التزام حزبه بمبدأ "علم واحد، وشعب واحد، ودولة واحدة، ووطن واحد"، في مسيرته نحو المستقبل، مشيرا إلى أنه يريد "أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة".