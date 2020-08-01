الغسالة" يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى وتوقعات بتزايد الإيرادات

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:08 م
الغسالة
الغسالة
فايقة محمد عادل
حقق فيلم "الغسالة" نجاحا كبيرا، وذلك منذ بدء عرضه بدور العرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومازال يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة حيث حقق أمس مليون و10 آلاف جنية ووصلت إيراداته مليون جنية و 176 ألف منذ طرحه ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة.

يشار إلي فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويتعاون الثنائى هنا الزاهد، وأحمد حاتم فى فيلم «الغسالة»، الذى يجمعهما للمرة الأولى أمام محمود حميدة، ومن خلال شخصية دكتور عمر الأستاذ الجامعى بكلية الحاسبات والمعلومات، ويحاول اختراع غسالة كهربائية لتساعده فى علاقته العاطفية بحبيبته، التى ترفض حبه ببداية الأمر، وينتمى الفيلم للأعمال الكوميدية الخيالية الفانتازيا، وتدور أحداثه فى المستقبل ويجسد كل من محمود حميدة وشيرين رضا شخصيات أحمد حاتم وهنا الزاهد فى المستقبل، وهو ما جعل كل من هنا وشيرين يظهران بلون شعر، واحد وكل منهما قامت بتغيير لون شعرها للون البنى.

والفيلم من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

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