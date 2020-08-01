موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري
يستعد الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستئناف مباريات
الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي،
خاض مباراتين وديتين أمام سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة قبل أن يلتقي أمام الجونة،
وفاز بخماسية مقابل هدفين.
ويأتي ذلك عقب
توقف النشاط الرياضي، لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب تعليمات
وزارة الصحة العالمية.
وينتظر النادي
الأهلي مواجهات نارية عقب عودة النشاط الرياضي، حيث سيواجه إنبي بالدوري قبل أن
يلتقي الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.
ويرصد "الفجر
الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة من خلال التقرير الآتي:-
يستضيف النادي
الأهلي نظيره إنبي، مساء يوم 9 أغسطس المقبل، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات
الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر.
وتقام مباراة الأهلي
ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة
المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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