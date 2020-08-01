في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
شهدت شواطئ شرق الإسكندرية خلوها التام من محاولة تسلل أية مواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وإلتزام المستأجرين بالغلق التام للشواطئ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والمنتزهات.

ورصدت"الفجر" خلو الشواطئ من المواطنين والغلق التام للبوابات، وذلك لأول مرة خلال عطلة العيد التي كانت تشهد دائمًا اقبال واسع من المصطافين وأهالي المحافظ.
وقد صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم المرور على كافة شواطئ الإسكندرية بداية بشاطئ أبي قير شرقًا وحتى شواطئ أبو تلات غربً،ا حيث تلاحظ إلتزام المواطنين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأهاب رئيس الإدارة في بيان إعلامي المواطنين استمرار الإلتزام بتلك التعليمات، حرصًا على سلامة الجميع من عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)
في عطلة العيد.. المواطنون يلتزمون بعدم محاولة التوجه إلى شواطئ الإسكندرية (صور)

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