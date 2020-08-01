مقتل 11 إثر انهيار رافعة على حوض لبناء السفن جنوب الهند

ومن جانب آخر، أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة أن الهند أبلغت عن 57118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية لها حتى الآن.

حتى صباح هذا اليوم، كان لدى الهند ما يقرب من 1،695،988 حالة مؤكدة من Covid-19، منها أكثر من 565،000 حالة نشطة. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين تم شفائهم أكثر من مليون.