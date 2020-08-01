مقتل 11 إثر انهيار رافعة على حوض لبناء السفن جنوب الهند

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت السلطات المحلية في الهند أن 11 عاملا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم السبت جراء انهيار رافعة جديدة ضخمة في حوض لبناء السفن في مدينة فيساكاباتنام جنوب شرقي البلاد.

وقع الحادث المأساوي في الحوض التابع لشركة هندوستان المحدودة لبناء السفن التابعة للحكومة، خلال تجربة الرافعة الجديدة بغية التأكد من قدرتها على حمل الوزن.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر لحظة انهيار الرافعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض الشرطة، سوريش بابو، تأكيده أن رجال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة وإزالة حطامها بغية التأكد مما إذا كان تحتها أي جثث أو مصابين.

ومن جانب آخر، أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة أن الهند أبلغت عن 57118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية لها حتى الآن.

حتى صباح هذا اليوم، كان لدى الهند ما يقرب من 1،695،988 حالة مؤكدة من Covid-19، منها أكثر من 565،000 حالة نشطة. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين تم شفائهم أكثر من مليون.

ووفقًا لوزارة الصحة، مات ما لا يقل عن 36،511 شخص بسبب الفيروس في جميع أنحاء البلاد. وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية إنه اختبر أكثر من 19.3 مليون عينة.

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