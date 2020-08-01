إشادات واسعة بـ"صاحب المقام" بعد عرضه على "شاهد VIP".. وغضب عقب تسريب الفيلم على مواقع المشاهدة

نال فيلم "صاحب المقام" إعجاب الجمهور بعد ساعات من عرضه الأول على منصة "شاهد VIP" الرقمية، قبل طرحه رسميًا في دور العرض بموسم عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن الفنان أسر ياسين يقوم دائمًا بتجسيد شخصيات أو أدوار من الروايات الصعبة على أي فنان مثل رواية "تراب الماس" الذي حقق نجاح كبير رفقة الفنانة منة شلبي.





"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.



