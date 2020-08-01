إشادات واسعة بـ"صاحب المقام" بعد عرضه على "شاهد VIP".. وغضب عقب تسريب الفيلم على مواقع المشاهدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:57 م
صاحب المقام
صاحب المقام
إشادات واسعة بـ"صاحب المقام" بعد عرضه على "شاهد VIP".. وغضب عقب تسريب الفيلم على مواقع المشاهدة

نال فيلم "صاحب المقام" إعجاب الجمهور بعد ساعات من عرضه الأول على منصة "شاهد VIP" الرقمية، قبل طرحه رسميًا في دور العرض بموسم عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن الفنان أسر ياسين يقوم دائمًا بتجسيد شخصيات أو أدوار من الروايات الصعبة على أي فنان مثل رواية "تراب الماس" الذي حقق نجاح كبير رفقة الفنانة منة شلبي.

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتظهر النجمة يسرا طوال أحداث الفيلم للفنان آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثري، على هيئة روح وتطارده، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وسيكون آسر متزوجا من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

برومو فيلم صاحب المقام


إشادات واسعة بـ"صاحب المقام" بعد عرضه على "شاهد VIP".. وغضب عقب تسريب الفيلم على مواقع المشاهدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا منصة شاهد VIP فيلم صاحب المقام صاحب المقام اسر ياسين

أخبار تهمك

عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

يسرا تبدأ تصوير "صاحب المقام" في هذا الموعد

"السبكي" يجمع يسرا وآسر ياسين في المشاهد الأولى لـ"صاحب المقام" (صور)

يسرا تعود بـ"صاحب المقام".. 21 يناير المقبل في جميع دور العرض

قبل عرضه في السينما.. شاهد لقطات من فيلم أسر ياسين الجديد "صاحب المقام" (فيديو)

آسر ياسين يعلن موعد عرض فيلم "صاحب المقام" على شاهد vip

"كان مكتوبا لرجل من البداية".. يسرا تكشف تفاصيل دورها في فيلم "صاحب المقام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

04:08 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا